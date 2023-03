Schiacciato da un’anta pesante quattro quintali

VARENNA (Lecco)

Infortunio in un hotel a 4 stelle della Perla del Lago di Como. Un fattorino di 27 anni è stato travolto dall’anta in vetro di un frigorifero professionale, pesante 4 quintali. È successo ieri mattina al Royal Victoria di Varenna, dove sono è in corso una ristrutturazione. Il 27enne stava spostando arredi e mobili quando l’anta di cristallo del congelatore da bar lo ha colpito e schiacciato. Nella centralissima piazza San Giorno sono arrivati i sanitari di Areu e i volontari del Soccorso bellanese, che gli hanno assicurato le prime cure, mentre dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Como, atterrati su una spiaggetta che si è formata in riva al lago a causa del livello basso dell’acqua. Sul posto pure i vigili del fuoco. Il manovale, dopo aver ricevuto la prima assistenza, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Lecco. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

L’altra sera a Oggiono invece una 40enne è stata investita da una palla di fuoco mentre si trovava in casa. Lo scoppio è stato provocato probabilmente da una perdita di gas dal piano di cottura della cucina domestica. Se l’è cavata con ustioni superficiali ed è stata portata in ospedale per precauzione.

Daniele De Salvo