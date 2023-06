Sanità da codice rosso Valtellina terra di anziani e infermieri oltreconfine

La situazione sanitaria in provincia di Sondrio è da codice rosso. Non solo in Valtellina, inteso, ma le cose che non vanno a livello provinciale sono parecchie. Almeno così la pensano in molti, tra i quali ci sono i rappresentanti regionali e sondriesi del Pd Majorino e Iannotti che, nei giorni scorsi, hanno presentato il sito www.conlasalutenonsischerza.it per denunciare la mala gestione della sanità lombarda.

"La sanità in Lombardia non funziona – dice il segretario provinciale del Pd Michele Iannotti -, c’è bisogno quanto prima di un cambio di passo con risposte rapide e concrete. Abbiamo un sistema sanitario regionale che sta collassando, lo vediamo anche nella nostra provincia dove migliaia di cittadini sono costretti a metter mano al portafoglio, rivolgendosi al privato, per vedersi garantire, in tempi certi, le prestazioni sanitarie necessarie; per non parlare di chi non avendo la possibilità di pagare rinuncia a curarsi. Ci sono liste di attesa infinite nei nostri ospedali dove si aspettano mesi, se non anni, per una visita, un esame o un intervento chirurgico. Tutto questo non è più tollerabile". E altre cose che non vanno le ha denunciate Michela Turcatti, per la segreteria Cgil di Sondrio, in occasione di un incontro tenutosi ieri mattina in cui sono state illustrate le motivazioni che porteranno anche valtellinesi in piazza a Roma nella giornata di sabato per protestare in difesa del diritto alla salute. Questa è stata l’occasione per illustrare alcune tematiche locali in materia sanitaria. "Le condizioni delle strutture del sistema socio sanitario nella sua globalità sono drammatiche. E questo sebbene la sanità pubblica ha riaperto le assunzioni attraverso i concorsi. Il personale migra verso le strutture private o va addirittura in Svizzera dove i salari sono maggiori. Ma questo non è l’unico motivo per cui un operatore decide di cambiare. Per quelli che restano i turni diventano massacranti e di fronte ad offerte nettamente superiori in molti decidono di cambiare. E a questo punto c’è il rischio la prosecuzione dell’erogazione dei servizi. Le ricadute sono drammatiche sia per il personale che sulla qualità dell’assistenza. Noi non possiamo lasciare che siano solo le logiche di mercato a dettare le regole". Tutto in una Valle "che è la realtà pià anziana della Lombardia". Pesa il problema delle Rsa con i compensi dei collaboratori e gli accrediti della Regione. Fulvio D’Eri