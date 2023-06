Sampdoria, è quasi fatta, ritiro a Livigno per la preparazione precampionato

La Sampdoria andrà in ritiro a Livigno. Non è ancora chiusa ma si è veramente ai dettagli. Pur non essendo ufficiale, la notizia è ormai certa e nella seconda parte di luglio la Samp, società blasonata del calcio italiano appena retrocessa in serie B al termine di una stagione difficilissima sotto molti punti di vista, si allenerà sul campo del centro sportivo di Livigno dell’Aquagranda che, nelle scorse stagioni, ha ospitato i ritiri del Milan Femminile allora allenato da Ganz e della Primavera del Monza. A confermare la trattativa il direttore di Apt Livigno Luca Moretti: "In tanti hanno mostrato interesse per salire a Livigno per effettuare la preparazione precampionato. I dirigenti della Sampdoria ci hanno contattato tempo fa, sono saliti a Livigno per vedere le strutture e tutto è filato liscio. Mancano ancora alcuni dettagli, ma sono fiducioso affinché la trattativa possa andare a buon fine e che la Sampdoria a luglio salirà a Livigno per allenarsi". È quasi fatta, mancherebbero solo gli ultimi dettagli e la classica firma "nero su bianco" che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dopo Bormio, località che ha visto tanti team e che ospiterà il Como, anche Livigno si tuffa nel grande calcio attira tifosi e famiglie.

Fulvio D’Eri