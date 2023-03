Rugby Sound Festival ospita gli Articolo 31

Nuovo annuncio per il Rugby Sound Festival, atteso quest’anno a partire dal 29 giugno fino al 9 di luglio per undici incredibili giorni di musica, concerti, aftershow, spettacoli, da vivere, come ormai da tradizione, nella splendida cornice dell’Isola del Castello di Legnano. Il 4 luglio lo storico palco ospiterà gli Articolo 31 che scelgono Legnano fra le tappe del loro tour estivo. Opening act: DJ set Wlady. I biglietti saranno in vendita online su ticketone.it e mailticket.it da oggi 9 marzo alle ore 14. Nei punti vendita autorizzati, invece, saranno disponibili a partire da martedì, 14 marzo alle ore 11. Anche per l’appuntamento con gli Articolo 31, saranno disponibili un numero limitato di biglietti early entry.