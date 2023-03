Rotariani e bersaglieri per i bimbi dello Zimbabwe

"È stata una giornata meravigliosa, in cui tutti sono rimasti soddisfatti di aver lavorato per donare un po’ di felicità ai bimbi dello Zimbabwe. Ambrogio sarà sicuramente orgoglioso di noi come Rotary club e della Fanfara che ha rallegrato la giornata". A parlare è Mariangela Donà, vedova del compianto Ambrogio Locatelli, in ricordo del quale domenica nella palestra di Vermezzo s’è svolta “Tutto comincia da un pasto“, manifestazione organizzata dal Rotary Club Morimondo Abbazia con Rise Against Hunger Italia e finanziata col contributo della Medaglia internazionale Ambrogio Locatelli 20222023. Un service locale di impatto globale, che ha visto 140 persone confezionare 17.280 pasti: il fabbisogno alimentare per sfamare per un anno intero 80 scolari di un villaggio dell’Africa subsahariana.

Nell’evento solidale una parte attiva molto importante l’ha avuta anche la Sezione dei Bersaglieri di Abbiategrasso con la Fanfara, intitolata proprio ad Ambrogio Locatelli, che ha allietato i volontari con brani bersagliereschi durante il lavoro.

A fare gli onori di casa il presidente Pierangelo Metrangolo con Mariangela Locatelli, che ha invitato all’evento la vedova di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano in Congo assassinato in un agguato, e Zakia Seddiki, fondatrice dell’associazione umanitaria Mama Sofia.

Silvia Lodi Pasini