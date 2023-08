Rogo in azienda agricola Duecento rotoballe divorate dalle fiamme

Brucia il fienile, mistero sulle cause. Ieri mattina alle 6.30 il titolare di un’azienda agricola di Pieve Fissiraga (Lodi), con fienile a cascina Castagna, ha chiesto aiuto per un incendio che si è letteralmente divorato il fieno per il bestiame. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, che cercheranno di capire se si è trattato di autocombustione o di una mano dolosa, ha preso fuoco un capannone aperto in cui erano stipate 200 rotoballe. I pompieri sono arrivati in massa, dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo. Il fuoco ha comunque presto travolto tutto, portando lo stabile ad altissime temperature. Spente le fiamme si è proceduto allo smassamento per evitare focolai e alla verifica della stabilità della struttura. Il personale della cascina ha contribuito alle operazioni di soccorso.

