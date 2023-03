RistorExpo a Lariofiere Una sfida alla sostenibilità

Con una provocazione, sarà dedicata a “L’enogatronomia non sostenibile“ la 25ª edizione di RistorExpo, il salone dedicato alla ristorazione, uno degli appuntamenti più attesi di Lariofiere, il polo espositivo della province di Como e Lecco. "Sostenibilità è una delle parole più usate e forse abusate degli ultimi anni – ha ricordato Giovanni Ciceri, ideatore e curatore della rassegna, presentata nell’auditorium del Fatebenefratelli di Erba –. Questo termine talvolta viene strumentalizzato per sostenere strategie di marketing e comunicazione aziendale, noi abbiamo deciso di riflettere sulla sostenibilità dell’enogastronomia. L’esito non è scontato perché spesso la sostenibilità è interpretata come procedura amministrativa o orpello burocratico e rischia di diventare insostenibile per le realtà più piccole".

L’occasione per discuterne sarà il convegno che aprirà la manifestazione, domenica alle 10, con il regista Davide Rampello, gli chef Davide Scabin, Cristiano Tomei e Herbert Hintner, i giornalisti Alberto Schieppati e Giacomo Mojoli, insieme ai conduttori Federico Quaranta e Tinto. Al termine sarà consegnato il Premio alla carriera Ristorexpo 2023 allo chef Alfonso Iaccarino del ristorante Don Alfonso di Sant’Agata sui Due Golfi in provincia di Napoli. Nel corso della rassegna, che proseguirà fino a mercoledì 8, ci sarà la possibilità di partecipare a masterclass con grandi chef, conoscere i prodotti tipici e i vini del territorio, in particolare di Lario e Valtellina.

"Ristorexpo è uno spazio di confronto e dialogo – ha ricordato il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati –. Saranno 200 le aziende presenti, oltre alle associazioni di categoria e alle scuole alberghiere". Il salone è organizzato grazie al supporto di Confcommercio Como e Lecco, Federazione Italiana Cuochi e associazioni di categoria.

Roberto Canali