Ripulito il Monumento ai Caduti. È caccia ai vandali con lo spray

Con un incarico e un intervento lampo, ieri mattina una ditta privata ha completamente ripulito le scritte, realizzate con vernice spray nera, che nel fine settimana erano comparse sulle pareti del Monumento ai Caduti ai giardini a lago. Ancora non è stato possibile quantificare il costo dell’intervento, e il conseguente danno economico, ma il monumento non ha avuto danni materiali permanenti. Nel frattempo è stata avviata un’indagine per risalire agli autori di quelle scritte: la Digos della Questura di Como ha fatto un sopralluogo, mentre la polizia locale è subito intervenuta per acquisire le immagini delle telecamere comunali che puntano verso l’edificio, prima che le successive registrazioni sovrascrivessero cancellando il girato del fine settimana.

Al momento, non si sa cosa le telecamere siano riuscite a riprendere, almeno per capire quante persone cercare. Le scritte, incomprensibili e sgrammaticate, con qualche errore di ortografia, potrebbero infatti essere state fatte dalla stessa persona, tutte con vernice nera, tranne una sigla rossa accanto alla scalinata posteriore. Non è tuttavia escluso che a organizzare il raid siano state più persone.

Nonostante alcuni riferimenti a Hitler e al comunismo, in linea di massima si pensa a un imbrattamento fine a se stesso, senza particolari scenari politici o di rivendicazione alle spalle. Ora rimane solo da capire se quelle telecamere a ridosso del Monumento, o altre nei dintorni, possano essere in grado di consegnare immagini con elementi utili a risalire all’identità degli imbrattatori, punto di partenza fondamentale per dare un nome a chi ha attaccato l’opera.

Pa.Pi.