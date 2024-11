Sondrio, rinnovo con riconferma dei vertici del Soccorso alpino

Sondrio, 30 novembre 2024 - Proseguono le elezioni per il rinnovo dei vertici delle cinque Delegazioni lombarde del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Ieri sera a Caiolo, nella sede della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, i capistazione della provincia di Sondrio, in rappresentanza di tutti gli iscritti, hanno ribadito la fiducia, all’unanimità, come Delegato responsabile a Valerio Rebai e come vice delegato vicario a Severino Moranduzzo, entrambi al quarto mandato consecutivo.

La VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna comprende le Stazioni di Aprica, Bormio, Chiavenna, Livigno, Madesimo, Morbegno, Sondrio, Valfurva, Valmalenco e Valmasino. Entro la fine dell’anno tutte e cinque le Delegazioni lombarde eleggeranno i propri responsabili. I presidi sono garanzia di interventi di soccorso e assistenza in un’area dalle caratteristiche alpine complesse, con particolare attenzione alla sicurezza degli escursionisti, degli alpinisti e degli appassionati di sport in montagna.

Le elezioni per il rinnovo dei vertici nelle cinque Delegazioni lombarde del Cnsas si concluderanno entro la fine dell’anno.