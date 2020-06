Valamsino (Sondrio), 15 giugno 2020 - Ha appena riaperto e vuole tornare a essere un punto di riferimento in alta quota. Il rifugio Antonio Omio di Valmasino ha accolto ieri i primi escursionisti, dopo la pausa estiva e il lockdown. Ora, grazie a tre lecchesi, è tornato in funzione: Elena Cosmo, Stefano Alessandro Rimoldi e Alberto Vitali hanno deciso di gestire la struttura. Un compito non facile in tempi di emergenza sanitaria.

"È molto impegnativo – spiega Rimoldi –, al rifugio ci si arriva solamente a piedi, non è una di quelle strutture che si raggiungono comodamente in auto. Quindi si fatica anche per tutta la parte di preparazione. Ma è anche il bello di questa nuova avventura, volevamo proprio un rifugio così". Proprio venerdì scorso hanno utilizzato l’elicottero per gli ultimi accorgimenti. "Di certo il coronavirus ci ha dato qualche problema – afferma Cosmo –. A livello organizzativo ci siamo dovuti impegnare di più, è da settimane che raggiungiamo il rifugio per sistemarlo e non abbiamo potuto aprire prima. Ma volevamo proprio questo posto, ci piaceva e abbiamo deciso di lavorarci tutti e tre insieme".

Da ieri , quando hanno accolto i primi escursionisti, il rifugio Omio sarà aperto per tutta estate. "Ci siamo adeguati a tutte le restrizioni post covid – prosegue Cosmo –, siamo scrupolosi. Punteremo molto sulla cucina tradizionale". La nuova avventura li porta a 2.100 metri nel rifugio costruito nel 1937 dalla Società Escursionisti Milanesi nel cuore della Valle dell’Oro. L’edificio fu incendiato dai nazifascisti nel 1944, perché utilizzato dai partigiani, per poi essere ricostruito nel 1948 e ristrutturato nel 1970 e nel 1997.