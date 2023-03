Rifiuti che scottano I conti della Secam finiscono sotto la lente

di Michele Pusterla

Prima l’avvio dell’inchiesta per il rogo avvenuto nei mesi scorsi al Polo di smaltimento rifiuti di Cedrasco, con le ipotesi di reato di incendio colposo e illecita gestione dei rifiuti (i carabinieri forestali avrebbero trovato un’enorme quantità di rifiuti anche pericolosi stoccati in violazione dell’autorizzazione provinciale, secondo il rapporto investigativo miscelati in modo non sicuro) e ora l’apertura di un nuovo fascicolo d’indagine per un presunto dissesto economico.

Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota ieri, su delega del procuratore di Sondrio, dottor Piero Basilone, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Sondrio guidato dal tenente colonnello Arturo Tacconi ha acquisito, nella sede legale di Secam Spa, documentazione ed altri supporti informatici per ricostruire la complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, interamente partecipata dagli enti pubblici territoriali, in particolare dai Comuni, che si occupa sia della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che dell’erogazione del servizio idrico integrato per Valtellina e Valchiavenna.

L’attività di indagine, avviata a seguito dell’incendio che lo scorso novembre aveva danneggiato l’impianto di smaltimento dell’azienda situato a Cedrasco, è finalizzata ad accertare l’esistenza o meno di condotte gestionali che possano aver causato situazioni di dissesto finanziario anche a seguito dell’introduzione, a partire dal 2020, dei nuovi sistemi di calcolo della tassa sui rifiuti. "Gli accertamenti dei finanzieri - fa sapere la Procura - proseguiranno in modo serrato nella prossima settimana con l’esame della corposa documentazione, cartacea e informatica acquisita nella sede di Secam". Dai vertici attuali della società nessuna dichiarazione, se non la conferma di uno "spirito di massima collaborazione con chi indaga. Cinque militari si sono trattenuti negli uffici un giorno e abbiamo consegnato tutta la documentazione richiesta e, al momento, non c’è alcuna esigenza difensiva perchè non ci sono indagati". La politica fa notare che la società, pur non attraversando un periodo florido, paga regolarmente i 310 dipendenti, i fornitori e rispetta le scadenze con l’Erario, per fare intendere che non si può parlare di dissesto.