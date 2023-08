"Rifacimento parquet al PalaScieghi di Sondrio: terminato l'intervento"

Il PalaScieghi si è rifatto il trucco. Terminato infatti in tempi quasi record l’intervento per il rifacimento del parquet, il PalaScieghi-Pini è pronto a ospitare sia la ripresa dell’attività della Sportiva Basket Sondrio sia gli incontri di basket e di volley tra squadre della massima serie nell’ambito della Valtellina Summer League, nel prossimo mese di settembre (2 settembre Varese – Brescia e 3 settembre Varese – Sam Massagno di basket, mentre il 16 e il 17 si sfideranno Vero Volley Milano, Volley Bergamo 1991, Futura Giovani Busto Arsizio e Molhouse nel Città di Sondrio di pallavolo).

Dopo anni di intenso utilizzo, infatti, il parquet del PalaScieghi-Pini si presentava usurato, con ridotta capacità di assorbimento degli urti: la sua sostituzione era stata concordata tra l’amministrazione comunale e la Sportiva Basket Sondrio, che ha in gestione l’impianto. Una sinergia che ha visto l’ente accollarsi le sole spese relative all’appalto e all’esecuzione dei lavori, per un importo di 100 mila euro, mentre la società si è fatta carico dei costi relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità.

"In poche settimane, entro i tempi previsti, approfittando della pausa estiva, abbiamo portato a termine un intervento di manutenzione straordinaria molto importante - evidenzia il sindaco Marco Scaramellini -. Come per tutti gli impianti sportivi comunali, il nostro impegno è quello di garantire la piena efficienza e funzionalità a vantaggio dei cittadini che ne usufruiscono. In particolare, abbiamo dovuto constatare come l’attuale disponibilità in particolare di strutture al chiuso, indispensabili per la pratica sportiva in un’area montana qual è la nostra, siano insufficienti a soddisfare le richieste delle società sportive. Il numero dei praticanti, a tutti i livelli e ad ogni età, è in continua crescita, e questo è un dato positivo poiché lo sport favorisce il benessere e la socialità". F.D’E.