Ricercato Escursionista Tedesco Disperso nella Val Qualido, Proseguono le Ricerche

Proseguono dall’altro giorno le ricerche di un escursionista, disperso nella zona della Val Qualido, in territorio di Val Masino. Poche le notizie diffuse. Si dovrebbe trattare di un tedesco, ma non c’è certezza assoluta. Ieri mattina ha chiesto aiuto, comunicando di essere bloccato in una zona molto impervia. È stato quindi possibile individuare la zona, ma poi la batteria del telefonino si è esaurita e le comunicazioni si sono interrotte. Sono impegnati i soccorritori del Cnsas-Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna, il Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza; sul posto anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; stanno impiegando anche i droni della Protezione civile per esaminare aree specifiche. Mi.Pu.