Ricatto a luci rosse, giovane arrestato per estorsione a Delebio

Ricatto a luci rosse

I carabinieri di Delebio hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero domiciliato in paese, con l’accusa di estorsione continuata in danno di un 25enne valtellinese. L’uomo, dopo aver contattato la vittima su un noto sito internet di incontri ed averlo convinto a conoscersi di persona con appuntamento, ha poi tentato di ricattarlo, affermando falsamente di essere minorenne e di essere disposto a non denunciarlo solo se gli avesse consegnato del denaro.

La vittima, intimorita dalle possibili conseguenze, ha ceduto alla prima richiesta di denaro, di alcune centinaia di euro, ma di fronte alla pretesa di una seconda, ingente somma da consegnare entro la giornata successiva ha informato i carabinieri. I militari di Delebio hanno quindi potuto intervenire in flagranza di reato arrestando l’estorsore subito dopo che aveva ricevuto il denaro richiesto e liberando così la vittima da una minaccia che si sarebbe potuta prolungare ancora per molto tempo. Il ventenne arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio.

I delitti consumati su piattaforma informatica, specie on line, sono un fenomeno criminale che ha conosciuto una vasta crescita specialmente negli ultimi 3 anni, durante i quali, a causa della pandemia, le persone hanno sviluppato molto le conoscenze ed intensificato i rapporti virtuali.