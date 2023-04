Riapre il Rent Bike Palù per pedalare tra panorami mozzafiato

Domani riapre il Rent Bike Palù. In Valmalenco si ritorna in sella con grandi novità. Con il ritorno della bella stagione, un giro sulle due ruote è un’occasione per trascorrere una gradevole giornata all’aria aperta e in mezzo al verde per residenti e turisti. Il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, con il supporto degli enti locali, riapre con nuove opportunità il Rent Bike Palù. Un’opportunità per ammirare panorami mozzafiato attraverso il Sentiero Rusca, la via dei Terrazzamenti sul fondovalle, il Sentiero Valtellina e naturalmente i sentieri della Valmalenco.

"L’amore e il servizio per il territorio ci hanno spinto a continuare con questa iniziativa – commenta Roberto Pinna, direttore del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco – per dare la possibilità a tutti di scoprire le bellezze di una terra che tutti ci invidiano con gli occhi di chi la vive ogni giorno. La bicicletta è il mezzo migliore, è ecologica, rispetta l’ambiente e impone ritmi lenti. Il cicloturismo è una delle espressioni più innovative e del cambiamento in atto nell’industria del turismo".

Strade sterrate, asfaltate o single track? Agli Infopoint di Sondrio (in via Tonale) e di Chiesa in Valmalenco (Vassalini), si potrà scegliere la Mtb che meglio si adatta ai percorsi in quota (Alpe Palù - Caspoggio) oppure nel fondovalle e la scelta potrà ricadere secondo le singole esigenze: freeride, cross country oppure all mountain, fino alle più recenti e-bike. Il campo sarà posizionato a Vassalini, dove nell’antistante Infopoint si potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per le giornate bike. A supporto dell’iniziativa, sarà attivo inoltre un bike shuttle su prenotazione che permetterà di raggiungere ulteriori luoghi tra Sondrio e Valmalenco. Rent a Bike Palù sarà aperto tutti i giorni festivi fino al 16 giugno e a partire dal 17 giugno fino a metà settembre tutti i giorni dalle 8,30 alle 18, con orario continuato.

F.D.E.