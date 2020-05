Sondrio, 19 maggio 2020 - La città di Sondrio è tornata a vivere. Bellissima atmosfera nelle viottole della parte più vecchia del capoluogo valtellinese, con gli esercenti sulla porta dei negozi o addirittura fuori a tenere public relation con i clienti che, finalmente, sono tornati a fare capolino. Niente assembramenti ma tanta voglia di recuperare il rapporto, anche personale, con il cliente.

In strada anche un corriere. Per loro niente lockdown. "È stato un periodo di super lavoro – dice Marino -, abbiamo consegnato di tutto e di più e continuiamo a farlo". Ma fuori dal negozio di abbigliamento On Off Store c’è un raggiante Christian Senini che parla dell’iniziativa di tutti i negozianti del centro storico e del capoluogo per dimostrare unità di intenti. "Noi esercenti abbiamo pensato di produrre delle magliette bianche con la scritta #ricominciamoinsieme – spiega -, è un segno di coesione, tra noi commercianti ma anche coi clienti. Tutti possono acquistarla, basta recarsi in uno dei negozi del capoluogo oppure la si può ordinare tramite i vari canali social degli esercizi commerciali o dei titolari. Il ricavato lo useremo per iniziative benefiche o per aiutare chi ne ha bisogno. Vedremo".

La prima mattinata di riapertura? "Direi che è andata bene, un po’ tutti hanno una gran voglia di ritornare a girare e a comprare nei negozi. E noi di voglia ne abbiamo tanta, di entusiasmo anche, c’è bisogno di cominciare nuovamente a lavorare. Due mesi e mezzo di chiusura sono stati un’eternità. Il ghiaccio è stato rotto…".

Mamme e bambini possono uscire per una merenda all’aperto. "Noi abbiamo aperto venerdì, in modalità take away – dice Margherita Colombera della Yogurteria -, abbiamo effettuato un paio di giorni di rodaggio per prepararci al meglio alla ripresa. Piano piano stiamo allestendo i tavoli che piazzeremo fuori e sui quali sarà possibile servire i clienti. Il locale, dentro, è molto piccolo, sfrutteremo i tavoli esterni. Stiamo facendo tutto con grande entusiasmo, con passione e tanta voglia di tornare ad una certa normalità. Era ora. Rispettando tutte le norme, ci mancherebbe…".