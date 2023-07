Reazioni e proposte dalla politica locale a Sondrio

Le continue aggressioni al Pronto soccorso hanno provocato le reazioni della politica locale. "Senza entrare nel merito dei fatti specifici – dice Francesco Romualdi (FdI) - si ribadisce la necessità, eventualmente istituendo un tavolo tra i rappresentanti degli enti interessati, di mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire a chiunque graviti attorno al Pronto soccorso la doverosa tranquillità. Prendendo atto della recente promessa dell’Asst Valtellina di introdurre la figura di una guardia giurata nelle ore notturne per regolamentare gli ingressi alla struttura, il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia auspica che la misura sia adottata in tempi brevi".

"I ripetuti episodi di queste settimane non possono trovare alcuna spiegazione e giustificazione – dice Michele Iannotti, segretario provinciale Pd -. Sono episodi isolati a cui va prestata attenzione adottando soluzioni. L’assessore Bertolaso invoca l’Esercito fuori dagli ospedali? Personalmente chiederei che venisse ripristinato il presidio fisso di Polizia che veniva garantito fino a qualche anno fa nei nostri ospedali. L’idea della guardia giurata proposta da Asst va bene come soluzione temporanea". F.D’E.