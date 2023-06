"Reati in calo in Valtellina: i Carabinieri ringraziano i residenti"

La buona notizia dalla 209^ festa dell’Arma, che si è tenuta nel capoluogo, è che i reati in provincia di Sondrio sono in leggero calo. E questo grazie al grande impegno degli uomini in divisa a fronte di una Valtellina che cambia. Si pensi solo a fenomeno dello spaccio nei boschi che, se prima riguardava altre grandi realtà, ora cerca di trovare spazio anche in Valle (dove i consumatori evidentemente non mancano). E su questo fronte il comandante provinciale Marco Piras ha voluto ringraziare i residenti che segnalano situazioni illegali: "Ben 33 sono state le persone arrestate dai nostri militari che con grande impegno e fatica hanno rastrellato il territorio". "La presenza dei carabinieri - ha rimarcato il colonnello - pur a fronte delle molte difficoltà tipiche della nostra provincia, è stata costante e decisa, con circa 30 servizi di pattuglia al giorno, circa 45.000 controlli su strada e più di 56.000 persone identificate. Un controllo capillare che ha condotto all’arresto di circa 165 soggetti, responsabili di reati gravi quali lesioni dolose, furti, rapine e traffico illecito di sostanze stupefacenti, ed alla denuncia in stato di libertà di più di 1.600. L’analisi dell’attività svolta e dei dati raccolti fa emergere un quadro di sostanziale salute della provincia, sotto il profilo della sicurezza pubblica, in cui tuttavia preoccupano, per la loro pervicacia, alcuni fenomeni ricorrenti, come la guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti. Nell’anno trascorso i carabinieri hanno perseguito pressoché ogni giorno tali violazioni, spesso ritenute banali ma in realtà estremamente pericolose: basti considerare che dei 4 episodi di omicidio colposo avvenuti, 3 sono stati conseguenti ad incidenti stradali. Molti altri sono stati poi i decessi a seguito di incidenti che non hanno coinvolto terze persone". La festa dell’Arma è anche il momento per dire grazie a chi si è distinto durante il servizio. Gli encomi sono andati al carabiniere Simone Ambu, al capitano Giuseppe Antonicelli, comandante della Compagnia carabinieri di Chiavenna e all’appuntato scelto Lorenzo Colombi. Carlalberto Biasini