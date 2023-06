Rapine ai danni di 2 sedicenni, indagano la Squadra Volante

Rapine identiche a distanza di pochi minuti, in entrambi i casi ai danni di 2 sedicenni nella zona del Tempio Voltiano e giardini a lago, commesse quasi certamente dagli stessi giovani. Sabato sera prima di mezzanotte, un gruppetto non meglio quantificato di ragazzini, nel primo caso ha preso a forza la carta ricaricabile della vittima, facendo subito dopo due transazioni da 16 euro ognuna. Poco dopo è stato circondato e aggredito il secondo ragazzo, a cui uno degli aggressori ha chiesto 10 centesimi: quando ha estratto il portafogli, sarebbe stato colpito al volto con un pugno, facendolo finire a terra, per rapinargli i pochi contanti che aveva con sé, per poi restituirgli il portafogli svuotato. Su entrambi gli episodi sta lavorando la Squadra Volante, per cercare di identificare il gruppo di aggressori e capire da quanti giovani era composto. P.P.