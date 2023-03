Rapina donna Ha un arsenale Denunciato

Gli agenti del Commissariato di Treviglio hanno denunciato un 38enne responsabile di rapina aggravata ai danni di una signora. L’episodio giovedì a Treviglio. Il malvivente incrocia per strada la signora, ultrasessantacinquenne. È la sua vittima. Si avvicina a lei e sotto la minaccia di un coltello la costringe a consegnargli la borsa (all’interno il portafoglio e i documenti). La pensionata, alla vista dell’arma, per paura che le possa accadere qualcosa, obbedisce agli ordini. Il 38enne afferra il bottino, si allontana di corsa, raggiunge l’auto, che aveva parcheggiato nelle vicinanze, e fugge. Si sente al sicuro. La signora, ancora sotto choc, chiama la polizia. Scattono le indagini da parte degli agenti del Commissariato di Treviglio con i pochi elementi a disposizione, tra cui la testimonianza della vittima che nel suo racconto fornisce anche una sommaria descrizione del rapinatore. Le indagini sono veloci e venerdì si indirizzano su una persona, il 38enne, che viene identificato come l’autore della rapina aggravata. Gli agenti recuperano anche la refurtiva che viene restituita. Ma non solo. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo deteneva legalmente anche di fucili da caccia che gli sono stati prontamente ritirati da parte degli operatori. F.D.