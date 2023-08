Rapina al supermercato Prende tv da 55 pollici

Arresto convalidato ieri mattina al Tribunale di Busto Arsizio per il giovane di vent’anni che nella giornata di mercoledì ha tentato di scappare da un supermercato di Olgiate Olona dopo aver “prelevato“ un televisore da 55 pollici. Il ventenne è stato inseguito dalla cassiera che si era accorta visto anche l’ingombro della refurtiva. Nel frattempo scattava la chiamata al 112. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno fermato il ventenne proprio mentre stava spintonando la dipendente del supermercato per guadagnare la fuga. Il furto con l’aggressione si è trasformato in rapina impropria. Ieri mattina arresto convalidato, per il giovane disposto l’ obbligo di firma.