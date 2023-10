Rancati, al funerale tutti i suoi ragazzi delle storiche promozioni

Il mondo del calcio valtellinese ha salutato Orazio Rancati. C’erano veramente "tutti" i suoi ragazzi (Tognini, Bruseghini, Gabrielli, Asnago, Pinalli, Giussani, Molteni, Cerletti, Tagni per citarne alcuni) ieri alla Collegiata per il funerale di Orazio Rancati, un uomo che ha lasciato un segno indelebile dentro e fuori dal rettangolo di gioco e che si è spento a Sondrio a 83 anni. Una vita per il calcio quella di Rancati, classe 1940, che, dopo gli inizi nella Morbegnese, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Inter debuttando, a soli 19 anni, in serie A contro la Fiorentina e segnando il primo gol. Mezzala dai piedi buoni, fu chiamato da Nereo Rocco nel 1960 per disputare le Olimpiadi a Roma (al 4° posto) con Trapattoni e Rivera. L’avventura all’Inter terminò in fretta, con Herrera che non lo "vedeva", e così Rancati indossò le maglie di Genoa, Reggiana, Civitanovese, Triestina, Cesena, Imola, Parma (dove è diventato un idolo) e Asti, tra B e C. Ha terminato la carriera a Sondrio dove ha poi allenato la prima squadra portandola fino all’Interregionale (ora serie D).

Tecnico anche delle giovanili, da ricordare la squadra composta dai nati nel 1986 che ha cresciuto fin dai primi passi, permettendo a Davide Pizzini (Atalanta) e Marco Ceriani (Lecco) di fare esperienze nei settori giovanili di società di caratura. La cerimonia di ieri, officiata da Don Bricola, si è conclusa con un toccante ricordo di Clapis, suo giocatore nel Sondrio del 1981. "Se ne è andato un grande uomo – dice di lui Roberto Polattini -. Al di là del suo curriculum, sia da giocatore che da allenatore, sottolineo lo spessore umano. Sempre umile e schivo. Era una persona alla quale non piaceva apparire, un uomo di altri tempi, con valori importanti. Lo ringrazio perché a 17 anni mi ha fatto debuttare in Interregionale facendomi disputare 2 partite. Per me è sempre stato un idolo e quando ho incominciato ad allenare mi dava grandi consigli…". Fulvio D’Eri