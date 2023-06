Raid notturno in Municipio Razzia di carte d’identità e danni

di Michele Pusterla

Ladri in azione nella notte al Municipio: razzia di carte d’identità in bianco, circa cento, che erano contenute nella cassaforte che è stata forzata e lasciata lì, buoni gasolio per un valore di 2mila euro, anch’essi custoditi nel piccolo forziere comunale, soldi che si trovavano all’Ufficio Economato, 400 euro in contanti. Questo il bottino ottenuto dai malviventi nel loro raid notturno, durante il quale hanno frugato nell’archivio di Stato civile, rompendo anche gli infissi. Danni da quantificare.

Ora indagano i carabinieri della caserma di Villa di Chiavenna, coordinati dal comandante Nicola Tavasci, i quali sperano di ricevere spunti utili all’attività investigativa anche dalla visione delle immagini delle telecamere posizionate dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Iacomella.

L’altra sera il sindaco di Piuro, Omar Iacomella, con gli amministratori del bel paese della Val Bregaglia italiana si è intrattenuto in Municipio fino a tarda ora per "procedere con la programmazione futura e mai avremmo pensato che questa mattina (ieri per chi legge: ndr) - scrive sulla sua pagina Facebook - avremmo trovato un’amara sorpresa. Siamo stati derubati. Sì, la Casa del Comune è stata violata. Non tanto dei valori economici di ciò che i delinquenti hanno portato via, ma quanto nell’avere frugato negli armadi, negli archivi, mettendo a soqquadro tutto, distruggendo mobili, forzando le porte e la cassaforte. Hanno portato via non solo i soldi, ma la dignità di un luogo sacro, quale è la Casa di tutti noi. Permettetemi questo pensiero. Siamo mortificati e delusi. Auspichiamo che le forze dell’ordine, intervenute con celerità, possano giungere a una rapida soluzione delle indagini. Resta l’amaro di un attacco vigliacco alla nostra comunità di Piuro". In passato altri Municipi della Valtellina avevano subito analoghe incursioni.