Ragazza nel bar. Un brivido di giovinezza

Maietti

Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi, che erano dello stesso colore del mare, ed erano allegri e invitti. Io li conoscevo quegli occhi: un vecchio che, tornato dai campi e consumata la rapida cena di minestra e fagioli, si sedeva sotto la pergola, la pipa tra i denti superstiti. Le sue stanchezze smorivano nelle pieghe di rughe che potevano ispirare Michelangelo. Come avrà fatto quel vecchio a rubare il colore del mare? Come ha potuto Hemingway scrivere quel portento di libro? "Uno scrittore – dice lui – viene spinto lontano, oltre il punto dove può andare, là dove nessuno può aiutarlo".

E capisci perché Joyce abbia chiamato Ulisse il suo romanzo. Lo scrittore parte, come Ulisse, al richiamo del mare. Non sa dove approderà, ma non gliene importa. La malia sta nel viaggio. Giunto in porto, magari alla deriva, si sentirà "vuoto e triste e felice insieme". E nessuna Penelope potrà trattenerlo a terra troppo a lungo. Nell’ ultimo suo viaggio (“Festa mobile“), Hemingway era un capitano vecchio e smarrito. Più vecchio di Santiago, con gli occhi forse ancora “invitti“, ma non più “allegri“. La sua nave mutava rotta per impulsi non più dettati da un porto ideale dove approdare, ma per insopprimibile vocazione a misurarsi col mare. Tra ricordi e bonacce, il capitano riesce a volte a far scivolare via la nave con intatta felicità. Sentite: "Era un caffè simpatico, caldo e pulito e accogliente…Entrò una ragazza e si sedette a un tavolo vicino alla vetrina. Era molto graziosa, con un viso fresco come una moneta appena uscita dalla zecca, se coniassero le monete in una carne liscia con la pelle rinfrescata dalla pioggia, e aveva i capelli neri come l’ala di un corvo che tagliavano la guancia con una netta diagonale. Avrei voluto poterla metterla nel mio racconto". Io siedo adesso al tavolino di un bar in Piazza: "S’te sé adré a pensà, prufessur?", saluta un amico, che ha tutta l’aria di volermi affliggere sull’Inter. Come posso dirgli che sto aspettando che passi una ragazza dai capelli neri come l’ala di un corvo?