Sondrio, 3 settembre 2020 - Sono state interrotte alle 18 di ieri le ricerche di Hafsa, la sedicenne di origine marocchina residente a Sondrio, inghiottita nel tardo pomeriggio di martedì dalle acque dell’Adda nel capoluogo valtellinese. Una cinquantina – tra Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e militari della Guardia di Finanza – le persone impegnate nelle ricerche della ragazza che riprenderanno nella mattinata di oggi.

Ieri i soccorritori hanno scandagliato il fiume su entrambe le sponde con l’aiuto dei gommoni sia da rafting, privi di motore e in grado di avventurarsi sulle acque poco profonde, sia a motore.che scandagliato il bacino artificiale dell’Enel ad Ardenno. Il personale a terra ha operato fino a Morbegno mentre l’elicottero ha sorvolato il corso dell’Adda fino a Colico. In camp anche un drone della Protezione civile. La ragazza si trovava con la famiglia al parco Bartesaghi per prendere il sole e rilassarsi. Insieme alla cugina – che ha allertato i soccorsi – si è avvicinata alla riva del fiume, proprio nel punto di congiunzione tra l’Adda e il Mallero, ed è stata inghiottita.