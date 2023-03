"Qui è attivo un importante presidio di confine"

Il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ha portato il saluto istituzionale ai carabinieri della Stazione di Villa di Chiavenna. Dopo essere stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Marco Piras e dal comandante della Compagnia di Chiavenna, capitano Giuseppe Antonicelli, ha incontrato i militari e il comandante della Stazione, maresciallo capo Nicola Tavasci, il quale gli ha illustrato le caratteristiche operative del presidio al confine e le principali problematiche legate allasituazione della criminalità. Bolognesi ha espresso a Piras e a tutti i carabinieri sentimenti di profonda gratitudine per il diuturno contributo nella lotta ad ogni forma di illegalità. Piras ha evidenziato come l’attività s’inserisca "in un più ampio lavoro di squadra che vede nella Prefettura la casa comune", per un "modello vincente di coordinamento". Mi.Pu.