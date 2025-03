Questo amore. Con Orsingher e Bongiolatti

Un progetto musicale che nel nome dell’amore, "Questo amore" è infatti il titolo scelto, unisce tre anime creative dalle esperienze molto diverse, insieme per un viaggio in parole e musica nella vita attraverso tre momenti, distillati in altrettanti brani. Sono Nello Colombo, da sempre vicino ai giovani da insegnante e al mondo sociale, che ha composto musica e testi, il tenore valtellinese Spero Bongiolatti (primo a destra) che dagli esordi con Raffaella Carrà sulla Rai è approdato ai massimi teatri del Bel Paese diffondendo poi il suo canto anche oltreconfine e l’eclettica e vulcanica Consuelo Orsingher, mental coach, cantautrice, attrice, scrittrice, anima delle Ladies Gang, la "Voce" in "The Voice generation" sulla Rai a cui ha partecipato accanto alla Clerici e ad Arisa insieme alla figlia Alessandra Osmetti.

Bongiolatti e Orsingher sono gli interpreti dei brani che compongono "Questo amore" in uscita sabato 8 marzo, festa internazionale della donna, su tutte le piattaforme digitali al link https://music.imusician.pro/a/Ob2Ax5CB.

Il primo è "Inno dei bambini", dedicato al rispetto dei diritti di tutti i bambini sofferenti o abbandonati, seguono "Donna bambina" che affronta la terribile piaga delle "spose bambine" e "Solo per amore", un manifesto contro la violenza sulle donne. "È questo il nostro progetto – rimarca Nello Colombo - parlare d’amore attraverso il canto anche quando l’altro ci ferisce e ci allontana; diffondere l’amore con l’esempio ovunque si semina odio e divisione; essere amore in ogni gesto, sguardo, parola che si fa luce nel buio del dolore e della solitudine".

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche e dell’Associazione cavalieri di San Silvestro di Roma.

Sara Baldini