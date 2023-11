Quelle storie luminose. I film dei bimbi ricoverati arrivano al cinema

Dalle corsie di ospedale al cinema. Dopo mesi di duro lavoro i film di animazione realizzati da bambini e ragazzi nelle corsie pediatriche dell’Ospedale dei Bambini di Brescia e dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nell’ambito del progetto Un ponte luminoso tra Brescia e Bergamo: Cartoni Animati in Corsia a cura dell’Associazione AVISCO, approdano in sala con un doppio appuntamento: il 28 novembre al Nuovo Eden di Brescia e lunedì 11 dicembre a Lo schermo bianco di Bergamo (sempre ore 18). Sarnano 9 le storie luminose che saranno proiettate al cinema e che hanno preso vita durante i 53 incontri tra aprile e agosto 2023, condotti da 11 operatori Avisco con 77 giovani pazienti dei reparti pediatrici di Oncologia, Ortopedia, Chirurgia e Neuropsichiatria dell’Ospedale dei Bambini di Brescia e 23 del reparto pediatrico di Chirurgia e Trapianti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un grande lavoro di squadra da parte di autori in erba del reparto di Neuropsichiatria Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di Brescia ha prodotto Volevo un gatto nero, Change of my life e Ti faccio a pezzetti, quest’ultimo tratto dall’omonimo libro di Chiara Armellini, dove strofe inventate dai ragazzi, personaggi usciti dalle mani di qualcuno e spesso “adottati“ da qualcun altro, animali scompigliati che trovano ricomposizione nel tempo di una rima. Sempre da Brescia arrivano tre Spot che rasentano il surreale. L’impegno individuale di due animatori del reparto di Chirurgia e Trapianti del Papa Giovanni di Bergamo ci fa dono dei corti Prato fiorito e Un aeroplanino in tempesta, a cui si aggiunge Lo spaventapasseri, cortometraggio tratto dal libro di Attilio Fila fila filastrocca, animato con dedizione da otto giovani pazienti, tutti in sintonia tra loro. E infine le due raccolte Pezzetti (#1 e #8), miscellanee di mondi, personaggi, situazioni, avventure e disastri - realizzate rispettivamente presso il Reparto di Chirurgia e Trapianti dell’Ospedale di Bergamo e nei diversi reparti dell’Ospedale dei Bambini di Brescia.

Federica Pacella