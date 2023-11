"Quella che per i genitori è solo una scelta per un bimbo è l’opportunità di una famiglia"

"Se per i genitori l’adozione è una scelta, anche dopo aver provato tutte le strade, per un bambino abbandonato l’adozione resta l’unica possibilità per diventare figlio". Questo il punto da cui si dovrebbe partire, secondo Cinzia Bernicchi, esperta di adozioni internazionali e collaboratrice di Ai.Bi. (Amici dei Bambini, ente autorizzato alle adozioni internazionali che opera in Lombardia) per riuscire a rilanciare le adozioni internazionali. "Le ragioni della contrazione sono svariate. Dopo Covid, la Cina, da cui arrivavano tanti bambini, non ha più riaperto neanche il canale per andar a prendere i bambini già abbinati, così come il conflitto in Ucraina ha bloccato molti arrivi. Poi ci sono le nuove tecniche di fecondazione assistita che hanno ridotto il numero di coppie disponibili all’adozione, soprattutto internazionale, per le difficoltà che comporta". Non ci si può arrendere, però: nel piano Mattei per l’Africa si parla anche di rilancio dell’adozione internazionale. F.P.