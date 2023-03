Quei collegamenti assicurati fino a un secolo fa

Il Passo dello Stelvio è rimasto aperto tutto l’anno fino a poco più di 100 anni fa. Certo, lo è stato per le diligenze e non per le auto, ma dobbiamo ricordarci che la prima macchina immatricolata in Italia fu nel 1893 e che quindi ad inizio del XX secolo si viaggiava quasi esclusivamente sui carri trainati dai cavalli. Un servizio trasporti vero e proprio fu istituito nel 1831 e permetteva ai fruitori di salire sulla diligenza, trainata da 6 o 8 cavalli, a Milano e di arrivare a Bormio dopo 64 ore e a Landeck in Tirolo in 125 ore (oltre 5 giorni).

Molto tempo, diremmo oggi. Ma una volta era così. Oggi ci vogliono 5 ore in auto da Milano a Landeck. Se si spulcia negli archivi storici vengono a galla interessanti aneddoti su questa mitica strada, nata dopo il congresso di Vienna quando fu costituito il regno Lombardo-Veneto posto sotto il controllo dell’impero austriaco e di Francesco I. E quindi si era presentata l’esigenza di collegare Milano e Vienna senza attraversare i Grigioni e quindi dover passare per la Svizzera. Il percorso migliore e più “facile“, a quote più basse e senza ostacoli insormontabili, era quello che prevedeva il passaggio nella valle di Fraele ma per raggiungere l’Austria bisognava passare per la Svizzera. E così si scelse lo Stelvio. Per realizzare la strada ci volle tutto l’estro e il genio dell’ingegnere bresciano Carlo Donegani, un luminare del tempo, capace in precedenza di progettare la strada del Passo Spluga, che riuscì in un’opera avveniristica per l’epoca. Donegani presentò il progetto, l’Imperatore diede l’avallo e nel 1820 i lavori incominciarono e si conclusero nel 1825 dopo 63 mesi e una spesa ingente. Da qui inizia il mito del passo dello Stelvio, col servizio di diligenza fino al 1915, teatro austero di uno dei fronti più caldi della Prima guerra mondiale ma anche di epiche "battaglie" ciclistiche con Coppi, Bartali e, per rimanere ai giorni nostri, Nibali ad imperversare. F.D’E.