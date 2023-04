Quegli autisti dei bus aggrediti

Gabriele

Moroni

Erano sprovvisti di biglietto e l’autista del pullman aveva chiesto loro di scendere. Lo hanno colpito con pugni e calci. Solo quando l’uomo è caduto, il gruppo (o si dovrebbe dire il branco?) di ragazzi ha desistito e si è allontanato. L’autista si è fatto medicare al pronto soccorso. Allora si deve concludere che non sono soltanto i treni ad essere teatro di episodi di violenza. La domanda è la solita: cosa si fa per prevenirli e per punire i responsabili?

Gianfranco, Varese

Un paio di mesi fa la stessa cosa era capitata a un collega dell’autista, picchiato per avere invitato un passeggero privo di biglietto a scendere dal suo autobus. Negli ultimi anni conducenti e controllori sono stati vittime di aggressioni un po’ ovunque in Lombardia. Il nostro lettore ha ragione di chiedere cosa si fa per tutelare il personale e i viaggiatori. Per esempio ci sono autolinee che hanno installato sui propri mezzi delle telecamere di sicurezza e dei dispositivi di emergenza, collegati alle centrali operative delle forze dell’ordine. Di recente Regione Lombardia ha siglato un accordo con forze dell’ordine e forze armate che consente ai loro uomini di viaggiare gratis come deterrente e vigilanza. La mail di Gianfranco è anche l’occasione per ricordare che esiste anche il "mondo" delle autolinee, che non tutti conoscono. Personale e un popolo di viaggiatori. Gente che spesso inizia la propria giornata quando è ancora notte e la termina che è già buio. E che merita, come del resto tutti coloro che viaggiano, di vedere realizzato il diritto alla sicurezza.

mail: [email protected]