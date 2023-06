Quattro nuovi sacerdoti ordinati dal cardinale

Sono quattro i nuovi sacerdoti ordinati ieri dal cardinale Oscar Cantoni, nel duomo di Como, gremito come non mai per accogliere familiari e amici. Una giornata indimenticabile per don Alessio Cifani di Ponzate, don Tommaso Daminato della parrocchia della Beata Vergine Annunciata di Albiolo, don Roberto Stimamiglio della San Martino di Como-Rebbio e don Simone Tettamanti di Rovenna.

"La consacrazione è sempre in vista di una missione – ha spiegato il vescovo nell’omelia –. Vi apre all’amore e al dono di voi stessi. Siate sacerdoti credibili e molti saranno attratti dalla vostra presenza rassicurante".

I nuovi preti oggi presiederanno la prima messa nelle comunità di origine, poi raggiungeranno le comunità assegnate: don Alessio Cifani vicario a Cadorago (Bulgorello, Caslino al Piano); don Tommaso Daminato vicario della Comunità pastorale Santi della Carità, in Como; don Roberto Stimamiglio è stato assegnato a Uggiate e Ronago; don Simone Tettamanti a Grosio (Ravoledo, Tiolo). R.C.