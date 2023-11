Quattordici morti sulle montagne della Valsassina. "Sono molti di più delle vittime di incidenti stradali", constata Alessandro Spada, capostazione dei tecnici del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. L’anno scorso, in tutto il 2022, i morti recuperati dai volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone erano stati sedici.

Con la stagione invernale che deve ancora cominciare, si teme che il bilancio del 2023 possa essere ancora più funesto. L’ultimo a perdere la vita è stato l’altro giorno Bruno Redaelli, pensionato di 77 anni di Primaluna. Era andato nei boschi della zona per tagliare e raccogliere legna, ma non è più tornato a casa.

Lo hanno cercato 26 tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, con i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco che hanno coordinato le ricerche e 5 centauri del Motoclub Valsassina in sella alle loro moto da trial, tra cui il campione del mondo 35enne Matteo Grattarola, con cui i soccorritori del Soccorso alpino sono convenzionati per aiutarli a cercare dispersi piuttosto che a trasferire attrezzature di soccorso. Bruno è stato ritrovato in fondo ad un dirupo di una trentina di metri: se sia morto dopo essere caduto o se sia scivolato nel baratro dopo aver accusato un malore è ancora difficile da stabilire. A constatarne il decesso è stato un medico in forze al Soccorso alpino.

Daniele De Salvo