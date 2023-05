Quasi 500mila euro per due progetti artistici e altrettanti sociali

Fondazione Cariplo e Fondazione Pro Valtellina mettono in campo 480mila euro per quattro progetti sociali e di recupero del patrimonio storico e artistico. Sono quattro le iniziative selezionate nell’ambito degli “Emblematici Provinciali“, il bando promosso dai due enti che si propone di realizzare iniziative di particolare rilevanza per i territori.

Obiettivo, sostenere idee in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Si punta al restauro e alla valorizzazione della chiesa di Santa Barbara a Bormio e della chiesa di San Giacomo a Teglio. È stato inoltre selezionato il progetto “A tutto Lab“ della Cooperativa sociale Solares di Bormio per ampliare l’offerta socio-educativa con la creazione di laboratori manuali per tutte le fasce d’età, per persone disagiate e non, nel contesto Alta Valtellina; e l’iniziativa di restauro dell’ex latteria di Caiolo da adibire a centro sociale culturale.

"I progetti selezionati per questa nuova edizione degli “Emblematici Provinciali“ di Sondrio – dice Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo – uniscono la capacità di valorizzare la memoria storica e artistica dei luoghi alla possibilità di offrire spazi e opportunità per le persone e il territorio".

"I progetti “Emblematici Provinciali“ sono iniziative di grande respiro che migliorano il benessere della comunità e generano un impatto significativo sulla qualità della vita – dice Marco Dell’Acqua, presidente di Fondazione Pro Valtellina – Abbiamo cercato di selezionare quattro iniziative che legano il passato e le tradizioni con la modernità. Siamo fiduciosi che la ristrutturazione di due edifici di culto antichi e simbolici sia di stimolo per la coesione della comunità, così come i progetti sociali saranno utili ai soggetti più fragili e alle loro famiglie".

F.D.E.