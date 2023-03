Quanti tesori da riscoprire: porte aperte con il Fai

Chiese, palazzi, giardini, edifici industriali, luoghi pubblici e privati, spazi rigenerati. Tornano, sabato e domenica, le Giornate Fai di Primavera, evento del Fondo per l’Ambiente Italiano (Fai) dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia.

Nella Bergamasca il programma prevede 18 aperture straordinarie in cinque Comuni: Baresi (frazione di Roncobello), Bergamo, Dalmine, Gazzaniga e Martinengo. Oltre al mulino Maurizio Gervasoni di Baresi (in Val Brembana), al cui interno sono conservati un antico torchio per la spremitura delle noci e una macina per le farine (datata 1672), durante la due giorni si potrà visitare Palazzo Moroni a Bergamo, con percorso libero o visite speciali: Paesaggi segreti di Palazzo e Giardini Moroni (tra i terrazzamenti all’italiana) e Moroni e Dintorni, tour a Bergamo Alta.

A Dalmine si potrà passeggiare alla scoperta della company town, visitare il Polo per l’innovazione tecnologica, la sede della Fondazione Dalmine, il bunker antiaereo nel quartiere operaio Mario Garbagni e la Casa delle Meraviglie. A Gazzaniga si potranno ammirare le chiese di Santa Maria Assunta e Sant’Ippolito, di San Rocco al Lago, di San Mauro, del Crocefisso del Rovaro e il mausoleo Briolini.

A Martinengo, si potranno visitare: la chiesa e il convento di Santa Maria Incoronata, l’ex convento di Santa Chiara, la Quadreria del Palazzo comunale, Villa Allegreni, il cortile di Palazzo Moioli.

Info:[email protected]

Michele Andreucci