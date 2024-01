Quando la musica unisce le anime. A Sartirana il ricordo di Ezio Bosso Un concerto di assoluto livello e rilievo in memoria di Ezio Bosso, con un trio di amici che suonano sullo Steinway & Sons Gran coda del maestro. Un'occasione per ricordare come la musica unisca le anime. Partecipazione libera e gratuita.