Pulizia dei canali contro il rischio di esondazioni

Oltre 160mila euro per la manutenzione dei canali di 6 comuni del mandamento. Con l’approvazione del progetto esecutivo, è pronto a partire l’intervento di manutenzione straordinaria dei canali del reticolo idrico minore nei comuni di Cosio Valtellino, Mantello, Rogolo, Andalo, Traona e Cercino, finanziato dalla Regione. I canali interessati dai lavori sono i fossi Bombolasca, Vignale, Roncaiola e di fondovalle, in alcuni tratti, e il canale della bonifica di Cosio. L’obiettivo indicato dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno, ente che ha recepito il progetto, è duplice: fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico e ripristinare il naturale deflusso dei corsi d’acqua. Si procederà con opere di pulizia delle erbe e dei canneti che infestano gli alvei per evitare allagamenti in caso di forti e prolungate precipitazioni, lavorando sulle sponde, per tagliare la vegetazione, e negli alvei, per rimuovere eventuali rifiuti solidi. Verranno inoltre pulite due vasche ormai colme: una a Cercino, nella valle dei Mulini, adiacente alla via Valeriana, e l’altra nel territorio di Traona, nella valle del Santo/Coffedo.

"È una serie di interventi relativamente semplici nella loro realizzazione ma fondamentali per garantire il deflusso delle acque e prevenire esondazioni – spiega il presidente Maurizio Papini (nella foto) –. Negli anni si creano criticità, causate dalla crescita incontrollata della vegetazione e dall’accumulo di materiali in alveo, che devono essere risolte con interventi puntuali. La manutenzione ordinaria e straordinaria garantisce la sicurezza del territorio e agisce in maniera preventiva rispetto ai fenomeni calamitosi. Vale per i versanti come per i fossi di fondovalle che attraversano i campi. Questo intervento è particolarmente importante per l’entità della spesa e i canali interessati".

Fulvio D’Eri