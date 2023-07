Sondrio, il Pd: pulire il letto del Mallero per decoro e sicurezza

Pulire l’alveo del Mallero per garantire la valorizzazione paesaggistica e, soprattutto, la sicurezza. È questa la richiesta effettuata dal Gruppo del Pd del Comune di Sondrio mediante un’interrogazione con risposta che verrà discussa domani sera in occasione del Consiglio comunale. Dopo aver premesso che "il torrente Mallero rappresenta una delle principali attrazioni paesaggistiche della città di Sondrio" e che "il medesimo ha subito situazioni di piena improvvisa… che hanno richiesto attenzione e monitoraggio" e preso atto che "il percorso del torrente, anche nel tratto cittadino e in particolare quello prossimo alle aree centrali, appare invaso da una folta vegetazione selvatica ed incontrollata, caratterizzata dallo sviluppo di alberi con tronchi di dimensioni significative e la cui chioma supera l’altezza dell’argine ed invade in alcuni tratti i percorsi ciclopedonali che si sviluppano lungo il torrente", gli esponenti del Pd chiedono di "intervenire al più presto per ripristinare la situazione di decoro e sicurezza del percorso del Mallero e di programmare una pulizia ed una manutenzione regolare del torrente". F.D.