Pubblicità fuorviante Multate due aziende di Brescia e Bergamo

L’etichettatura, la presentazione o la pubblicità degli alimenti non devono trarre in inganno i compratori. I carabinieri del Nas di Brescia hanno riscontrato due casi di pubblicità fuorviante, on-line e televisiva, di prodotti alimentari. L’intervento ha interrotto condotte potenzialmente pericolose per la salute del consumatore e portato a sanzioni amministrative per 23mila e 12mila euro agli amministratori di due aziende, attive in provincia di Brescia e Bergamo. Il primo caso ha riguardato un "preparato alimentare" composto da miele e curcuma. Realizzato nella provincia bresciana, all’interno di un laboratorio non notificato all’autorità sanitaria e senza averne previsto le necessarie procedure di fabbricazione, il prodotto, a cui venivano impropriamente attribuiti effetti antinfiammatori, non riportava in etichetta avvertenze imposte a tutela di gravidanza ed allattamento, come pure in ordine al suo utilizzo prolungato. I militari ne hanno sequestrato cinquecento confezioni, per un valore di circa 25mila euro. L’altro episodio ha riguardato alimenti a fini medici speciali, prodotti destinati a persone affette da condizioni di salute da cui derivano difficoltà ad alimentarsi in modo naturale e il cui utilizzo può avvenire soltanto dietro controllo medico e la cui produzione va comunicata al ministero della Salute. I carabinieri hanno accertato come l’azienda, attraverso il proprio sito, riconducesse impropriamente all’alimentazione di persone affette da problemi di deglutizione alcuni suoi prodotti, lasciando intendere un loro possibile impiego nel trattamento della disfagia. L’impresa ha aggiornato la propria pagina web così da evitare il suo "oscuramento". F.D.