Bianzone (Sondrio), 17 dicembre 2019 - Valtellina ai fornelli della Prova del cuoco. A portare alta la bandiera della provincia di Sondrio nel programma in onda su Rai 1 all'ora di pranzo, è Sabrina Rossi, 32 anni, che vive a Bianzone e lavora nell'azienda agricola di famiglia. «Mi sono iscritta per papà - racconta alla conduttrice Elisa Isoardi - in cucina mi ha insegnato tutto».

Per una settimana, fino a venerdì 20 dicembre, gareggerà nella squadra del pomodoro rosso contro il concorrente del peperone verde, Salvatore, originario della Puglia. Sapori nordici versus mediterraneità nelle sfide giornaliere a suon di ricette gustose. Alla prima puntata di lunedì 16 dicembre, ad esempio, la solare valtellinese ha portato una spesa legata al territorio: filetto di vitello, cavolo verza, Valtellina Casera, maggiorana e porcini secchi. Con questi ingredienti ha realizzato, insieme allo chef guida, un risotto al casera, porcini secchi ed emulsione di maggiorana appena sbianchita, seguito da una "millefoglie" di vitello e cavolo verza. Ieri, invece, ravioli di castagne con prosciutto croccante e bocconcini di coniglio alla frutta secca con invidia in agrodolce.