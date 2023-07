Protocollo d'Intesa tra Polizia e Asst per Prevenire e Contrastare Violenza nei Presidi Ospedalieri

È stato siglato ieri il Protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto degli atti di violenza nei presidi ospedalieri, firmato dal questore di Sondrio, Carlo Ambrogio Enrico Mazza, e dal direttore generale dell’Asst, Tommaso Saporito. L’accordo prevede, in particolare, la remotizzazione delle immagini delle telecamere dei Pronto soccorso degli ospedali di Sondrio, Sondalo, Morbegno e Chiavenna alla centrale operativa della Questura, per permettere un pronto intervento da parte delle forze dell’ordine in caso di episodi di violenza.

"Sigliamo un protocollo di rilevante importanza - ha spiegato il questore Mazza -. Il capo della Polizia aveva sollecitato i questori ad individuare soluzioni migliorative per incrementare la sicurezza nei Pronto Soccorso. Per la provincia di Sondrio, visto che un posto di polizia all’interno dell’ospedale di Sondrio c’era già, si è fin da subito deciso di potenziarne l’operatività con un incremento della presenza oraria, anche nelle fasce serali". La novità consiste, poi, nel remotizzare alla centrale della Questura le immagini del sistema di videosorveglianza dei 4 Pronto soccorso. Gli operatori da ieri possono quindi visionare in tempo reale le immagini e attivare le pattuglie per un intervento immediato. "Nei Pronto Soccorso, inoltre, il personale ha la possibilità di effettuare chiamate di intervento immediate, senza dover passare dal centralino del Nue - ha spiegato Daniel Segre, dirigente della Divisione anticrimine, dalla quale dipende il posto di polizia dell’ospedale -. La remotizzazione delle immagini ci permette ora di avere la garanzia della registrazione dell’intervento per acquisire eventuali prove, ma anche una sorveglianza maggiore". "Voglio ringraziare la Polizia per questo protocollo, che infonde fiducia negli operatori sanitari - ha aggiunto il dg di Asst, Tommaso Saporito - ed è una tutela anche per gli utenti". Mi.Pu.