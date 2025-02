Protezione Civile, conclusa anche la pulizia dello Spinida

Si sono concluse in questi giorni le operazioni di pulizia del torrente Spinida, grazie all’intervento dei volontari della Protezione civile di Dubino che hanno pulito le briglie e le vasche dai tronchi e i detriti trascinati dal torrente. I volontari da tempo sono impegnati in operazioni di messa in sicurezza del territorio montano e l’autunno scorso hanno compiuto diversi interventi anche in Valchiavenna. Una competenza la loro maturata in venticinque anni di attività e iniziata nel novembre del 2000 quando il gruppo di Protezione civile, che allora si era appena costituito, si trovò a fronteggiare l’alluvione che investì il paese e provocò oltre a ingenti danni anche una vittima, la signora Luisa Bosi di 63 anni, rimasta intrappolata nella sua abitazione sommersa dal fango.

Da allora i volontari della Protezione civile non si sono mai risparmiati e hanno fatto della prevenzione dei dissesti idrogeologici la loro missione.

Ro.Can.