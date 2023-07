Promosse le spiagge L’Ats: tutte balneabili attenti alle mucillagini

L’estate è finalmente cominciata su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Tutte le spiagge del ramo lecchese del lago sono balneabili, da nord a sud, sia sulla sponda orientale, sia su quella occidentale. Lo certificano i tecnici di laboratorio di Ats, che hanno effettuato le analisi dei campionamento di acqua prelevata in vari punti e che non hanno riscontrato concentrazioni né di scarichi fognari, né di mucillaggini. "Data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale da cianobatteri in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi", si raccomandano tuttavia sempre da Ats.

Gli esperti del Dipartimento di Igiene e sanità pubblica inoltre suggeriscono: "È comunque buona norma, a tutela della salute, evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione; fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo, con particolare riguardo alla testa; sostituire il costume dopo il bagno". Immergersi o bere acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare infatti diversi effetti collaterali poco piacevoli, come ad esempio irritazione delle vie respiratorie e degli occhi, riniti, asma, congiuntiviti e tosse oppure disturbi gastrointestinali.

Le spiagge e i lidi lecchesi del lago di Como monitorali dove si può fare il bagno sono: Campeggio e Lido Lariano di Abbadia; Lido di Puncia la spiaggia di Oro di Bellano; Inganna, Lido e il laghetto di Piona a Colico; il Campeggio Europa di Dervio; la Riva del Cantone e la Rivetta di Dorio; Pradello, la Canottieri e Rivabella a Lecco; la Riva Bianca di Lierna; la spiaggetta di Malgrate; il Camping Mandello, il Lido e il Nautilus a Mandello; Onno, Vassena e Limonta a Oliveto Lario; la Riva Gittana a Perledo. Sono balneabili anche il lago di Annone Brianza a Ona di Annone e alla Sabina a Oggiono, oltre che il lago di Pusiano alla Darsena Brera a Bosisio Parini e alla Punta del Corno a Rogeno.

Daniele De Salvo