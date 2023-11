Progettista, artista, designer. Orticolario chiama a rapporto

Orticolario, l’evento autunnale in cui la natura e il giardinaggio diventano protagonisti, annuncia le date della quattordicesima edizione, in programma dal 3 al 6 ottobre 2024 a Villa Erba a Cernobbio, e contemporaneamente lancia il bando per il Concorso internazionale spazi creativi. Per la prima volta apre una vera e propria open call a tutti coloro che desiderano partecipare all’evento in qualità di progettista, artista, designer ed espositore o proponendo un workshop o una performance.

Oggetto del concorso è la progettazione e la realizzazione di giardini e installazioni che, ispirati al tema dell’anno, verranno selezionati per essere allestiti in occasione dell’evento nel parco storico di Villa Erba: la commissione giudicatrice valuta i progetti di spazi originali, giardini vivibili e fruibili, che contemplino un dialogo con lo spazio circostante, lo rispettino e lo valorizzino.

Ogni proposta deve essere il risultato di un percorso in cui la tecnica si trasformi in messaggio. Il vincitore si aggiudicherà una serie di premi, tra cui, altra importante novità, la possibilità di candidare fino a due progetti per l’allestimento del Padiglione centrale di Orticolario 2025. L’iscrizione al concorso è gratuita e deve essere inviata entro il 15 gennaio prossimo. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione si trovano sul sito orticolario.it.

Paola Pioppi