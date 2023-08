Progetti strade sicure Tunnel del Maloja s’allungano i tempi Frontalieri al palo

di Fulvio D’Eri

Ci vorranno almeno dieci anni per il tanto atteso tunnel tra Maloja e Sils. Non è più certezza ma speranza. Brutte notizie per la popolazione della Val Bregaglia, per i turisti ma anche per i tanti frontalieri italiani, soprattutto valchiavennaschi, che, abitualmente, percorrono la strada Maloja-Sils per raggiungere il posto di lavoro (a S.kt Moritz soprattutto). Una strada pericolosa sia nella stagione invernale, a causa del rischio valanghe incombente, sia in estate quando dal versante montano posto sopra la sede stradale scendono, spesso, a valle dei massi.

Due situazioni assai pericolose per chi percorre quel tratto di strada. In Bregaglia, da tempo, si aspetta la realizzazione di un tunnel che ponga fine a questa problematica ma a quanto pare, così come riportato da un servizio della Rsi, le parole del presidente regionale grigionese onorevole Peter Peyer ma soprattutto quelle del gran consigliere Maurizio Michael non lasciano spazio a facili entusiasmi.

"Io spero che nei prossimi 10 anni si possa aprire la galleria e permettere quindi di passare in sicurezza questo pezzo di strada – ha detto Peyer ai microfoni Rsi – tra Maloja e Sils". Un’affermazione che non è ovviamente piaciuta a quanti (tanti) hanno partecipato in Bregaglia ad un incontro coi vertici istituzionali del Canton Grigioni al quale erano presenti anche il sindaco di Bregaglia Fernando Giovanoli e la parlamentare Anna Giacometti. Anche perché, per molti, questo potrebbe provocare una fuga di lavoratori dalla Engadina e dalle località turistiche del Cantone verso il più sicuro, dal punto di vista della viabilità per raggiungere il posto di lavoro, Canton Ticino. Un’altra problematica trattata nel corso della visita di Peyer è quella relativa alla mancanza di un avamposto di Polizia, chiuso ormai 4 anni fa, in Bregaglia. Un problema non da poco perché avere la polizia in dogana (Castasegna) infonde sicurezza negli abitanti e negli operatori turistici. E secondo alcuni residenti un intervento della Polizia richiede tanto, troppo, tempo perché per raggiungere la Bregaglia dall’Engadina può volerci anche un’ora. Da ricordare i due colpi al bancomat messi a segno oltre il confine.