Professoressa multata Gli anziani bussano alla Provincia orobica

Non ha avuto ripensamenti la Polizia locale di Bergamo che ha multato la professoressa Rosita Corbetta come guida abusiva comminandole una sanzione di 1.333,33 euro. La professoressa lecchese è stata punita perché sorpresa dagli agenti mentre spiegava a una ventina di amici, pensionati come lei, dell’Università per Tutte le Età, le meraviglie architettoniche della Basilica di Santa Maria Maggiore. Anche se non si è fatta pagare quella spiegazione data "in amicizia" rischia di costarle carissimo, adesso la parola passerà al presidente della Provincia di Bergamo al quale la professoressa e l’associazione anziani intendono appellarsi per chiedere l’annullamento.