Sondrio, 22 dicembre 2019 - Il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Sondrio interviene sul caso di una professoressa di una scuola superiore della Valtellina che ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di episodi di cyberbullismo, su un gruppo Whatsapp, da alcune studentesse minorenni.

"Ho sentito il preside - dichiara Fabio Molinari, provveditore agli Studi - il quale mi ha inviato una relazione in merito alla vicenda ritenendo che, dal punto di vista disciplinare, la questione debba essere trattata dal mio ufficio. Lunedì ne prenderò visione e valuterò la questione insieme al mio ufficio legale". "Ovviamente - aggiunge Molinari - dovrà essere seguito il prescritto iter per verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo tengo a precisare che, a oggi, non vi è stata alcuna modifica del contratto in essere della docente. Circa la questione che riguarderebbe le studentesse, credo debba essere affrontata all'interno di un contesto istituzionale quale può essere quello del Consiglio di classe della scuola".

La professoressa, che ha un incarico annuale in una scuola superiore della Valtellina, aveva denunciato che alcune ragazze tramite un gruppo Whatsapp della classe l'avevano pesantemente insultata e di essersi presentata in caserma anche perché le ingiurie erano proseguite anche in classe. Aveva aggiunto che le sarebbe stato consigliato di abbandonare la classe stessa e, per questo, intende rivolgersi al sindacato.