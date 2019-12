Sondrio, 21 dicembre 2019 - Una professoressa che ha un incarico annuale in una scuola superiore della Valtellina ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di episodi di cyberbullismo da parte di alcune studentesse, tutte minorenni. Alcune ragazze tramite un gruppo whatsapp della classe l'hanno pesantemente insultata - ha riferito la docente - e allora lei ha presentato in caserma tutte le prove di quanto accaduto. Anche perché le ingiurie sono proseguite anche in classe. La donna si è rivolta alla dirigenza dell'istituto scolastico che l'avrebbe invitata a lasciare la classe che l'ha presa di mira, mentre il preside sta svolgendo i dovuti accertamenti per mantenere la regolarità delle lezioni e tutelare, nel medesimo tempo, sia l'insegnante che le studentesse da lei denunciate.

La docente ha deciso di presentare denuncia per chiedere giustizia dopo che un'amica le ha fatto vedere su una chat di whatsapp del gruppo di classe gli insulti di cui era stata fatto bersaglio. La donna non trova giusto, inoltre, che sia stata allontanata dalla classe, motivo per il quale nei prossimi giorni si rivolgerà ai sindacati a tutela del suo posto di lavoro. Ora sul "caso" interverrà probabilmente anche il dirigente scolastico provinciale, Fabio Molinari, sempre attento alle problematiche del mondo della scuola e anche a quelle a margine delle istituzioni scolastiche.