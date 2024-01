Presunte truffe. Ai domiciliari

Nel pomeriggio del 17 gennaio la Squadra Mobile di Sondrio ha applicato la misura della detenzione domiciliare - su disposizione del Giudice di sorveglianza di Varese - al 50enne imprenditore Andrea Taurino. Nei mesi scorsi si era reso responsabile di una serie di presunte truffe aggravate aventi ad oggetto l’acquisto di tamponi Covid-19 per 108mila euro. Era stato individuato, inoltre, quale mandante dell’incendio di un capannone di Castione preso in affitto dalla società da lui amministrata. Fatti commessi mentre era in affidamento in prova, a scontare una precedente condanna definitiva. Così è scattata la revoca dell’affidamento e la misura si è aggravata.

Nel pomeriggio del 19 gennaio sempre la Mobile, quotidianamente impegnata nell’attività di controllo e pedinamento sul territorio, ha arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di circa 40 grammi di stupefacente tra cocaina ed hashish. L’indagato, italiano di 33 anni, è stato rintracciato a Poggiridenti, a bordo della sua auto, mentre stava facendo ritorno in Alta Valle. La perquisizione ha permesso di rintracciare lo stupefacente celato in entrambi i calzini. L’analisi del telefono a lui in uso ha consentito di appurare molteplici messaggi riconducibili ad un’assidua attività di spaccio. È in carcere. Mi.Pu.