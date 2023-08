Preso dopo un furto in casa "Non trovo lavoro ad agosto"

Dopo essere stati smascherati, hanno cercato di scappare mettendo in atto una fuga su una moto Honda, con la targa contraffatta, sulla strada che da Osio Sopra va a Boltiere direzione Brembate. Sorpassi, forte velocità. Un pericolo per sé e per gli altri. A Brembate, i carabinieri di Treviglio, che hanno inseguito i fuggiaschi, due uomini, sono riusciti a bloccare il conducente, C. L., 58 anni, di Ivrea, dove risiede, mentre il complice è fuggito. Il fermato oltre a diversi monili in tasca (orologi, anelli, spille, collane) risultati rubati poco prima da un’abitazione di Osio Sopra (dove ha tentato anche un altro furto), nel marsupio aveva una ricetrasmittente sulle frequenze della polizia. Inoltre, aveva un foglietto con indicate tutte le frequenze della Lombardia, oltre a spray urticante e gli arnesi per lo scasso. Già gravato da numerosi precedenti il 58enne ha ammesso ai carabinieri di aver rubato i preziosi in un’abitazione, indicando anche l’indirizzo. In tribunale, l’uomo ha preferito non rivelare il nome del suo complice. "Sono dispiaciuto, solo che il lavoro è quello che è", ha affermato davanti al giudice Nava, durante il processo per direttissima. "Lavoro come ferraiolo, un’attività che ad agosto si ferma. Non trovo lavoro e non volevo chiedere soldi a mio padre". Per l’uomo, che farebbe anche volontariato in Croce rossa, sono stati disposti i domiciliari.